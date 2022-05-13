台中市經發局主辦的「台中捷運玩法」創意短片節活動，原定本月15日截止徵件，但因疫情升溫影響民眾外出拍片的行程安排與投稿意願，考慮活動公平性、並擴大廣徵案源，因此將徵件時間延長一個月，至6月15日止，經發局長張峯源歡迎民眾踴躍報名。

經張峯源表示，為帶動城市軌道經濟，今年啟動「捷運新經濟─臺中邱比特計畫」系列行銷活動，計畫以捷運綠線為弓、台灣大道為箭，構成路網範圍，串聯周邊店家一起行銷。

捷運短片節徵件，在一系列行銷活動中打頭陣，借鑒巴塞隆納及首爾國際地鐵電影節概念，號召上百店家與民眾共襄盛舉，運用影像營造台中捷運觀光旅遊消費的氛圍，鼓勵大家做伙搭捷運、遊台中，使台中捷運更貼近市民與旅客生活。

經發局表示，活動徵件時間原本自4月1日起至5月15日，考量近來本土疫情大爆發，許多有意提案參與的單位，反映疫情嚴重影響拍攝期程安排，為了活動公平性及廣徵案源，因此期限將延長至6月15日止。

經發局指出，提案影片風格不限，短片片長1至3分鐘，內容須呈現台中捷運意象或捷運遊程規劃，且需包含至少2家計畫合作店家。活動獎勵豐厚，首獎有6萬元獎金，參加提案者更有機會獲得台中旅遊套票等好禮，歡迎大家腦力激盪、發揮創意提案參與，作品將有機會在捷運各站內及相關平台露出。詳情可電洽04-2293-0903新經濟專案小組詢問，或下載活動簡章，網址：https：／／reurl.cc／AKm3qE。