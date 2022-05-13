華新麗華去年稅後淨利攀升至146.43億元，EPS達4.27元，雙雙改寫史上新高，13日股東會通過每股配發1.60元現金股利。華新董事長焦佑倫股東會致詞表示，今年應該還是不錯的一年，對前景審慎樂觀。

華新今年股東會採取實體及線上同步進行，隨著疫情升溫，華新董事長焦佑倫帶著N95口罩，13日主持股東會致詞表示，經濟年年難過，年年過，年初看展望，總是有很多不確定因素。他工作40年來，從未像過去三年歷經中美貿易大戰、疫情、ESG推動、烏克蘭戰爭造成現在能源、食品及生產製造驅動通貨膨漲的趨勢。今年應該還是不錯的一年，對前景審慎樂觀。

焦佑倫指出，過去幾年，公司做了相當大的轉變，首先是將公司產業重新定位，推動「美而精」，在不銹鋼、原物料、房地產及電線電纜等產業都朝向美而精概念，房地產事業數量雖然不大，但在南京商貿發展相當不錯，疫情期間沒有受太大影響，17萬平方米辦公樓完成也開始出租。

電線電纜事業，過去二年，有過從去未有的好景，台積電帶動台灣半導體產業投資建廠、台商回流及政府公共建設支出，帶動電線電纜相當大需求。電線電纜展望方面，看到政府發展綠能，台灣海峽建離岸風電，華新決定發展海底電纜，並在高雄取得一塊土地，也為電線電纜帶來新的生命力。

不銹鋼事業，在過去年一年帶來從所未有的好景。ESG促成大陸產能減產，供給面的變化，需求面有新興產業發展、精密製造業發展，帶動需求。台灣過去這一年，出口到美國及歐洲相對沒有哪麼競爭。

資源事業部，華新2019年與青山集團達成協議，2020年在印尼青山，發展鎳生鐵生產製造，晚一年受疫情影響，就未必能投產。印尼鎳生鐵廠有4條生產線、30萬千瓦電廠正生產。4月再與青山達成協議，經營投資，在4條冰鎳生產線合作，華新持股50.1％，鎳產能帶來75％成長，為華新帶來很重要的里程，代表意義是從產品往上延伸至原物料。鎳在儲能材料是很重要因素，進入新領域，在綠能產業發展有很大幫助。

焦佑倫指出，整體來說，華新重新定位，產品多元從電力、材料到原料，看到一個新的時代，人類社會應用能源的轉變，不論在創能、運能、儲能、用能都有很大的轉變。華新產品環繞在此四大領域。

華新與東元在儲能、運能方面合作，牽涉方方面面。華新做電動車充電槍，也算是用能及運能的一部分。做鎳原料算是儲能。華新在美國做BORREGO及EPC，集中發展新能源時代的種種需求，小有成績。印尼投資，這兩年為華新帶來穩定收入，有助於未來發展。

資訊應用方面，作為內部溝通平台，在工廠推動自動工廠、自動生產、自動派工，推動豐田精實管理，多年來，很有成果，謝謝同仁動起來，非常有成果，也感謝他們的努力。

焦佑倫指出，去年EPS是歷史的一年，希望走向平穩的一年。華新以前是一年好、一年壞，三年普普通通的週期，未來希望走向平穩的發展。

華新總經理潘文虎營業報告指出，華新去年稅後淨利新台幣146億元，EPS達4.27元，創歷史以來營運最佳績效。綜觀各事業單位的經營獲利表現，相較前一年度均大幅成長，尤其在不銹鋼事業群營業利益高達59億元，較前一年度增幅達四倍。資源事業群受惠於印尼鎳生鐵廠暨電廠的投資與代理業務暢旺，全年營業利益達40億元。電線電纜事業則在台商回台建廠的驅動下，全年營業利益相較前一年度成長近一倍達22億元。總體經濟環境詭譎多變的情況下，華新各事業單位仍能有效掌握市場變化，規避原物料價格波動、運輸及交期等不穩定風險，使整體營業利益達133億元，加上轉投資事業華邦暨華新科等營運均有所成長，轉投資收益達54億元，推升去年獲利146億元。

華新近年，積極布局節能、綠能與循環經濟的投資與建設，以因應所屬基礎製造工業，甚或全球企業的轉型與挑戰。展望111年，新冠疫情、通貨膨脹、氣候暖化、碳中和及大陸產能過剩等風險仍將影響營運，然而公司透過整合策略、數位轉型與核心競爭力的強化，應可持續提升經營之佳績。事業群會透過投資，三元電池所需要的高冰鎳。優化商業模式，布局太陽能及風力發電所需的海纜，不銹鋼加速高值化產品。商貿地產事業，南京華新城壹號52層辦公大樓預計6月完工，下半年開始招租。

股東關切華新與東元換股合作是否玩真的，焦佑倫表示，華新與東元在綠能、儲能等方面合作，華新是東元大股東，東元是經營很好的企業。電線電纜在電動車領域最重要是充電樁需要用到電線電纜，是很重要的開發，成功的話，對華新是很重要的收益來源。

至於青山集團遭美國制裁一事，焦佑倫指出，華新與青山集團合作是在印尼蘇拉威西島設鎳生鐵廠，與青山集團在石化、鋼鐵領域遭美國制裁沒有關係。

華新股東會以投票方式，承認去年財報、營業報告書、盈餘分配表，並通過每股配發現金股利1.60元，修改公司章程、公司取得處分資產管理辦法、股東會議事規則，以及公司法第209條有關董事競業禁止的限制等議題。