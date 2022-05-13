因應本土疫情延燒，快篩試劑卻依舊難求，澎湖縣副議長陳雙全爲照顧澎湖縣幼童的健康，特別在13日捐出一個月的薪資所得，贈送500劑唾液快篩、近2萬份醫療用防疫口罩，給澎湖縣所有公私立幼兒園，總計有27所獲益備用，希望協助校園安心防疫，以行動守護幼童的健康。

陳雙全表示，本土疫情持續升溫，全台每天新增確診病例達數萬例，然而在疫情更加嚴峻之際，快篩試劑卻依舊難求，抗病毒藥物也是嚴重不足，特別是學齡前幼童，沒有疫苗可施打，更引起家長恐慌。

陳雙全說明，一般核酸檢測（PCR）與抗原快篩，大多採鼻咽採樣，棉棒侵入式篩檢方式，許多民眾頻繁戳鼻被戳到很怕，加上小朋友進行採檢鼻腔病毒的快篩不易，且對幼童可能會引起疼痛等不適感，令人不捨。

如今面對快篩試劑需求大增，為協助學校安心防疫，特別針對學齡前兒童，捐贈500份唾液快篩劑及2萬份醫療用口罩給校方備用，將其分配至全縣27所公私立幼兒園，希望能拋磚引玉，一起守護幼童的健康。

陳雙全說，防疫需要各界一起合作 ，才能平安度過。希望藉由這次捐贈，能共同強化整體防疫韌性，為澎湖防疫盡一份心力。