針對上海復工復產情形，上海市經濟信息化委主任吳金城13日在防控記者會上介紹，4月中旬以來復工復產取得階段性成效，全市9000多家規模以上工業企業中，已復工4400多家、占比接近50％。而三批「白名單」企業3000多家的整體復工率超過70％，首批666家企業復工率則超過95％。

吳金城更指出，重點產業鏈有序復工，如汽車領域包含上汽乘用車、上汽通用、上汽大眾、特斯拉等4家整車企業全面復工，每天下線整車約2000輛，帶動上下游1100多家零部件配套企業恢復生產。從特斯拉復工以來，離港出口約4900輛整車、上汽集團出口1.5萬輛整車。

而積體電路領域，晶片製造企業則一直保持90％以上產能，中芯國際、華虹集團、積塔半導體等保持滿負荷生產，帶動一批裝備、材料、封測等產業鏈配套企業加快復工。

根據澎湃新聞引述吳金城說，下一步將針對企業提出的系統運維、設備維護、技術研發、商務服務等關鍵崗位員工返工需求，積極創造條件，採取「點式復工」方式，支持返工處理相關業務；而對軟體和資訊服務業、生產性服務業等領域，則推廣「駐企辦公＋居家辦公」相結合。