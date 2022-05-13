醫稱快篩陽領抗病毒藥恐有副作用 柯文哲酸：混淆視聽

台北市長柯文哲日前拋出「快篩陽性」就給抗病毒藥的提議，直言若等到PCR確診後才給藥，一定會死很多人，但有醫師持反對意見，憂心抗病毒藥物交互作用較多，貿然投用恐有副作用。柯今受訪時強調，這要有它的適應症，還酸對方「人家講A就故意講B」，這是混淆視聽。

日前有醫師對外表示，就國內狀況而言，不太適合在快篩陽性就用藥，有些口服抗病毒藥戶的交互作用比較多，由於不少老人家都有服用血糖、血壓等慢性病藥物，假使肝腎功能不好，貿然投藥會產生副作用，建議經醫生評估再投藥比較好。

對此，柯文哲上午赴廣慈D、E及行善社會住宅暨斯文里三期都更分回戶聯合招租抽籤行程時說，其實行家就知道他在講的意思，快篩陽取代PCR陽，能不能在臨床上使用，這要有適應症，「有時候人家講A，他就故意講B，來混淆視聽」，行家知道他在講什麼，那是醫界在溝通的話。

媒體追問，柯文哲聲稱PCR才給藥會死很多人，是否有評估嚴重性。柯文哲笑說「哇這很難評估欸」，但統計上來講是這樣，有給藥跟沒給藥這有數據，他昨天才剛讀完論文，大約是下降89％左右，有吃藥的那組，住院和死亡下降到80％。