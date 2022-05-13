嘉澤(3533)第1季稅後盈餘為13.83億元，年增65.97%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為13.03元，美系外資及日系外資給予嘉澤「買進」評等，激勵其今天盤中股價強攻漲停板，站上814元，創下掛牌新高價。

嘉澤因桌上型電腦Socket V滲透率逐步提升至30%，且伺服器客戶需求穩定，加上嘉基(6715)表現不錯，第1季合併營收61.45億元，年增29.56%，創下單季歷史新高，營業毛利為26.36億元，年增34.1%，合併毛利率為42.9%，年增1.45個百分點，營業淨利為15.82億元，年增55.08%，稅後盈餘為13.83億元，年增65.97%，創下單季歷史新高，每股盈餘為13.03元。

大陸上海及昆山大規模封城停工致物流不順，嘉澤4月合併營收為21.7億元，月減9.73%，年增23.86%；累計前4月合併營收為83.15億元，年增28.29%。

嘉澤表示，桌上型電腦Socket V滲透率逐步提升至30%，且伺服器客戶需求穩定，加上昆山與上海加速復工，5月起物流可望逐步恢復正常，第2季有機會比第1季好。

嘉澤公布財報後，一家日系外資、兩家美系外資及一家歐系外資發布最新報告，日系外資及一家美系外資給予嘉澤「買進」評等，其中日系外資將嘉澤2022年到2023年每股盈餘上調3%到11%，目標價由860元上調至910元；美系外資則給予目標價855元；另一家美系外資雖然給予嘉澤「中立」評等，但將嘉澤2022年/2023年獲利預測上調14%/5%，以反應未來優於預期毛利率趨勢，並將目標價由800元調高至850元；歐系外資則將2022年每股盈餘提高約10%，但維持2023年預估不變，維持「中立」評等，但上調目標價至765元。