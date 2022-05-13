澎湃新聞報導，上海13日新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，上海市經濟資訊化委主任吳金城表示，4月中旬以來，以龍頭企業為牽引，以點帶鏈、以鏈帶面，越來越多工業企業恢復生產，復工復產工作，取得了階段性成效，主要體現在：上海9000多家規模以上工業企業中，已復工4400多家，占比接近50％。金山、青浦、奉賢、松江等社會面基本清零區域，規模以上工業企業復工率超過全市平均水準，如金山規上工業企業復工率近70％，青浦約60％。

同時，前期圍繞戰略功能、城市運行保障、防疫物資、連續生產、基礎配套等領域，推動三批「白名單」企業3000多家復工復產，整體復工率超過70％，其中首批666家企業復工率已超過95％；外資企業847家，復工率已達80％。

重點產業鏈有序復工。如汽車領域，上汽乘用車、上汽通用、上汽大眾、特斯拉四家整車企業全面復工，基本實現連續穩定生產，每天下線整車約2000輛，帶動上下游1100多家零組件配套企業恢復生產；汽車出口加快恢復，特斯拉復工以來，離港出口約4900輛整車；上汽集團出口1.5萬輛整車。

積體電路領域，晶片製造企業一直保持90％以上產能，中芯國際、華虹集團、積塔半導體等保持滿負荷生產，帶動一批裝備、材料、封測等產業鏈配套企業加快復工。

生物醫藥領域，聯影醫療保持生產CT等大型醫療設備，產能利用率提高到80％；凱寶藥業全力生產抗疫中成藥，產能利用率達到100％；羅氏製藥、君實生物、迪賽諾等重點企業恢復研發生產。

鋼鐵石化領域，寶鋼股份、高橋石化等保持90％的高負荷連續生產，巴斯夫在上海各基地加快恢復生產能力和物流運能，產能穩定提升至70％。

防疫物資、民生用品等領域，企業加大防護服、口罩等防疫物資生產，部分產能翻倍；光明乳業穩定保持原奶生產和供應，在上海市4家工廠全部恢復生產，產能利用率達到70％，保障市民生活需求。

復工復產保障持續優化。逐步擴大了車輛通行證、人員復工證的發放範圍。交通物流方面，汽車、化工等重點產業鏈跨省物流運輸成功率不斷提高，長三角地區發車成功率達到90％以上。

員工返崗方面，製發10萬餘張復工證，幫助企業員工有序返崗。產業鏈配套方面，建立蘇浙滬跨省工作專班，協調2400餘家長三角等兄弟省市在滬配套供應商復工及物流運輸訴求。