最近幾天在臉書及微信流傳一段影片，內容為多名男女毆打霸凌少女，網友並貼文表示「鄉親ㄚ...大家呼籲大家... 一起將一幫惡棍.不良少年.惡女轉傳出去..統統抓去關......」。

刑事局調查發現，該影片內容是本月9日發生於大陸湖北省黃岡市蘄春縣，影片中人物的口音明顯不像是在國內，該縣公安局在隔天已緝獲相關犯嫌並發布新聞，因影片內容涉及暴力行為，警方呼籲民眾不要再轉傳造成恐慌。

刑事局提醒民眾，霸凌行為涉及違反傷害、恐嚇等多項罪行，若發現霸凌行為應報警處理，警方會立即展開偵辦。