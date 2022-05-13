智慧電視逐漸普及，卻帶來家中長輩不會操作的問題？！中國最近一份調研報告指出，近五成長輩表示「開機後不能直達想看的電視節目」，智慧裝置的適老化改造已成高齡化社會面對的迫切問題。為了更進一步讓全家老小都會用，串流裝置領導品牌OVO推出搭載第四代「易視界」系統的55吋廣色域電視TA55群眾募資，提供更多免費頻道、首創一鍵長輩模式、新版雙系統手機投影、定時關機快捷鍵等新功能，上市售價19,980元，贊助預購只要14,980元。

中國家電網《2022中國適老化電視調研報告》指出：50歲以上用戶在使用智慧電視時遇到前四大困擾的問題：有49.6％表示「開機後不能直達想看的電視節目」；28.0%表示「裝置多（機上盒、電視機），不知道怎麼切換」；20.9%表示「操作複雜，不知道怎麼找想看的內容」，17.6%認為是「遙控器太多，不知道該怎麼用」。同時，中國國務院也推出網路產品「適老化及無障礙改造」政策，推動老年人常用的網路應用和行動終端、APP應用適老化改造。智慧產品的適老化改造成為高齡化社會的迫切議題。

即將搭載在群募新電視TA55的新一代「易視界」系統（OVO TV OS 4），將進化四大功能：第一，台灣首創「一鍵長輩模式」，目前要設定開機全螢幕與大字型給長輩使用要按十幾個鍵，以後按一下就自動設好；第二，「付費頻道免費看」，習慣轉台看電視頻道的家中長輩，現在開機就可以免費看民視八點檔等多個原付費的串流頻道；第三是「新版雙系統手機投影」，把iOS與Android手機內容投影到電視，將會更強大、更好用，同時將於背景常駐，不用額外打開APP，隨時都可以AirPlay！第四，「定時關機首頁快捷鍵」，幫助設定小孩看電視時間，護眼、更自律！喜歡看電視到睡著的朋友也很方便。