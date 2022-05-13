與疫情共存成為台灣新生活模式，日常逐漸回到正軌，國內線纜大廠萬泰科（6190）ACT以口罩3.0，打造全新概念的防疫產品，在白沙屯媽祖繞境這樣指標性民俗活動，捐出70萬片，並在5月22日舉辦《媽祖的祝福 心的力量》音樂盛典接駕儀式，企業存在不是只看獲利，持續創新ESG的暖心故事，付出真心照亮自己也溫暖別人，這就是成功的企業模式。

一般市售的口罩僅有阻隔、萬泰科旗下銀嘉科技製造的口罩，是利用特殊的ACT濺鍍技術，將銀、銅、鈦三種元素的原子濺鍍到纖維上，在物理作用下產生一個天然的電場，主動攻擊讓病菌自然衰敗、戴久不發臭，經實驗壓差非常小所以特別的透氣好呼吸，已經申請獲得新型專利，價格也相當平易近人，更重要的是口罩材料經過5次水洗實測後，還有99.9％的保護力，3層PP紡粘布，可以直接回收絞碎，對環境友善的材質，在防疫之餘兼顧永續、為地球、環境更美好盡一份心力。

致力對台灣這塊土地關愛與責任的推動，萬泰科3年來每每動員百人、斥資百萬元在白沙屯進香途中發放具抗菌抗病毒好呼吸口罩結緣。2020年白沙屯媽祖進香，正逢疫情爆發之初，口罩一片難求，萬泰科董事長張銘烈立刻決定捐贈33萬片，2021年又加碼到65萬片，今年（2022）再準備了70萬片。張銘烈說，自己做了一輩子硬梆梆的電線、當了一輩子「硬漢」，在萬泰科成立40年時竟然大轉彎，做起柔軟、舒適、親膚的口罩，並和消費市場有第一線接觸，更造成廣大迴響，成為他從業以來的珍貴資產。

萬泰科董事長張銘烈回饋、奉獻的企業性格，今年是進香最挑戰的一年，面臨疫情最高峰之際，再次發動集團員工沿途熱情發送70 萬片銀銅鈦抗病毒口罩，讓徒步的香燈腳添了份安心感，在進香前夕照例特別恭請北港朝天宮住持依古禮加持，請媽祖庇佑守護全國爐下十萬名徒步進香信眾平安順遂疫情早日消退。

22日媽祖抵達北港時，萬泰更結合地方社團與鄰里為善、舉辦以媽祖歌曲為主題的音樂活動來恭迎聖駕，希望透過溫馨歌聲淨化人心分享媽祖的祝福，鼓舞香燈腳繼續勇往直前，正能量也隨著百年民俗信仰傳承下去。