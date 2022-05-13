隨著公司亞太地區的業務持續增長，全面且完整主動式API安全平台領導廠商Noname Security宣布正式成立台灣辦事處，任命陳郁汶為台灣區總經理，負責台灣市場的拓展。

Noname Security台灣區總經理陳郁汶擁有10年以上豐富的專業產業經驗。曾任職於A10 Networks與Hewlett Packard Enterprise等公司，帶領業務團隊在政府、教育等領域成功累積廣大的用戶群。陳郁汶直接向Noname Security亞太區業務副總裁Lim Pun Kok報告。

API需求持續攀升，企業面臨的API安全事件也將與日俱增。根據Gartner報告，2022年API將成為Web應用程式的主要攻擊媒介，表示保護API安全將成為企業組織的重要考量。

Noname Security台灣區總經理陳郁汶表示，使用API推動數位轉型的企業正迅速增加，有些計畫更加入API的運用，例如公有雲服務、開放銀行、行動醫療和新業務與開發者生態系統等。超過80%的Web流量都仰賴API，因此，企業必須認真看待API的安全問題。在某些情況下，API是毫無安全性可言，有些安全性則是不合時宜。企業若要長久且永續發展，就必須將安全基礎架構現代化，以符合當代的規格與要求。Noname Security可以協助企業，在攻擊發生前就提供API基礎架構的保護。