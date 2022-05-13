油茶籽在不同製程可展現不同的風味，也具有不同的耐熱、抗氧化特性，農委會農業試驗所成功研發三種特徵風味苦茶油製程技術，使苦茶油呈現甘甜微嗆，或是醇厚、濃郁的堅果香，分別適合鮮飲、清炒或是香煎料理，提供消費者多元的選擇。

農試所指出，依據流行病學研究，地中海地區居民特別長壽健康，因而發現長期食用橄欖油是重要因素，尤其是橄欖油具有高量油酸（70~80％ oleic acid），以及頂級冷壓初榨油富含多酚植化素（phytochemicals）是關鍵，但是橄欖油是以完整果實壓榨製成，這樣的果肉油不耐高溫，適合涼拌、沾麵包吃，與國人的飲食料理習慣不同。

農試所指出，苦茶油是種子油，同樣含有高含量的油酸與豐富酚類化合物，使用不同的加熱焙炒製程時，可以創造不同的風味特徵與提升油脂耐熱、抗氧化的性質，發展出適合不同料理的榨油工藝。

農試所進一步指出，目前坊間許多榨油廠生產的油脂，品質良莠不齊，導致許多消費者認為苦茶油有苦味，甚至有油耗味、風味不佳。事實上，採用良好的油籽原料，以及榨油後製處理過程充分去除皂?，苦茶油可以清香無苦味。

農試所開發苦茶油製程技術，包含提供油茶籽採收及採後處理建議方法，掌握重要關鍵，再結合三種不同風味特徵的榨油製程，就可以依據消費族群的喜好、習慣的料理方式，發展特色產品，可引導消費者重新認識品質與風味俱佳的苦茶油，目前該技術已經農委會智審會審議通過，可技轉產業運用。