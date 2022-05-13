IC設計今年下半年有機會再添新兵，芯鼎(6695)挾近年來轉型有成，去年成功轉虧為盈，加上去年神盾取代凌陽，成為神盾(6462)最大股東，雙方合作綜效有機會在今年發酵，法人也看好，芯鼎今年每股獲利有機會倍增，挑戰4元以上，表現更勝去年。芯鼎本周獲得經濟部工業局出具「係屬科技事業且具市場性」意見書，近期就有望提出興櫃轉上市申請。

芯鼎2021年營收12.1億元、年增加59.3%，稅後淨利1.37億元、年增加280%，每股盈餘為1.9元，全年成功轉虧為盈。全年毛利率為45.3%、年增加4.3個百分點；營業利益率為8.27%、年增加19.42個百分點。

芯鼎專精於智慧影像處理SP及SoC(系統單晶片)設計，產品主要應用於消費影像市場、車用影像市場及智慧居家影像市場，儘管目前消費性電子市場低迷，但車用市場在歷經去年晶片大缺，加上目前尚未緩解下，未來幾年成長性可觀，芯鼎目前車用影像市場以攝像頭、影像感測模組及行車紀錄器，目前以車用影像占比仍最大宗。

芯鼎近來持續轉型，從過去行車紀錄器、數位相機等影像晶片的IC設計廠商，積極往AR(擴增時境)、VR(虛擬實境)、車載ADAS影像晶片發展，也切入日、歐車廠供應鏈，法人看好，芯鼎在車載晶片需求帶動下，首季可望維持單季獲利，今年也在與神盾合作綜效發揮，加上車用市場動能強勁，全年每股獲利挑戰4元以上。

去年底神盾參與芯鼎私募現金增資發行普通股及公開收購芯鼎普通股案，神盾即看好芯鼎在影像處理技術的優勢，將有助於其擴展電腦視覺應用市場，目前神盾已取代凌陽，成為芯鼎最大股東，持有1800萬股。

芯鼎經證交所來函通知取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且具市場性」之意見書，將依規劃時程提出股票上市申請作業，根據以往經驗，取得工業局核准函後就會準備送件申請上市，最快有機會在今年第四季上市。

另外，芯鼎近期也和Prophesee合作開發基於事件的Metavision感測器應用專案，此專案整合芯鼎的V57 AI視覺處理晶片及由Sony Semiconductor Solutions(SSS)與Prophesee，共同開發的全新堆疊式基於事件的視覺感測器(EVS)IMX636。