快篩陽就給藥！健保署澄清非權責單位 柯文哲反轟：都是中央政府的事

台北市長柯文哲拋「快篩陽就給藥」建議，並要健保署出面說明，但健保署昨晚強調，新冠肺炎口服藥是由疾管署以公費購買，用藥對象和使用時機也是疾管署來訂，與健保給付無關。柯文哲今受訪時認為，至少已釐清權責，但對老百姓來講，這都是中央政府的事。

柯文哲昨對外強調，政府不應堅持PCR陽性確診才給抗病毒藥，反倒要在快篩陽時就給藥，還酸說台灣醫界被健保署控制，醫界也擔心核刪問題，此言遭健保署火速發聲明反駁，強調新冠肺炎口服抗病毒藥並非健保給付藥品，也不會涉及健保核刪等問題，主責在疾管署。

對此，柯文哲上午赴廣慈D、E及行善社會住宅暨斯文里三期都更分回戶聯合招租抽籤行程時說，至少釐清權責了，他感嘆自己也是當台北市長，常常要求一件事不要多個局處怪來怪去，因為對老百姓來講，這都是台北市政府的，此議題也是這樣，「健保署說這不是我的事，是疾管署的事，對老百姓來講，我管你是疾管署還是健保署，這中央政府的事。」

此外，有民眾反應防疫隔離單沒收到，柯則說，中央昨天公布6萬多名確診個案，若還要很嚴格的去做居家隔離，「那有多少人啊」，他倒覺得那已經越來越不切實際了，現在就是處理中重症個案。

媒體追問，快篩陽視同確診政策昨天上路，詢問他是否覺得有點晚，柯文哲則說，抱怨也沒有用，他認為政策不應當是被追著跑，應該是事先要有規畫，「現在我們每天都疲於奔命。」