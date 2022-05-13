大陸股市13日開盤上漲。

香港信報報導，上證指數開盤報3,068點，升13點，漲幅為0.43％。深成指開盤報11,167點，升72點，漲幅為0.66％。

滬深300指數開盤報3,983點，升25點，漲幅為0.63％，創業板指數開盤報2,367點，升16點，漲幅為0.69％。

各類股普遍向好，生物製藥、石油股升逾1％，水泥、化工、有色金屬、金融、房地產、電力、煤炭、鋼鐵股靠穩。