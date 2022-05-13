滬指開盤漲13點 深成指漲0.7％ 11:322022/05/13 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市13日開盤上漲。 香港信報報導，上證指數開盤報3,068點，升13點，漲幅為0.43％。深成指開盤報11,167點，升72點，漲幅為0.66％。 滬深300指數開盤報3,983點，升25點，漲幅為0.63％，創業板指數開盤報2,367點，升16點，漲幅為0.69％。 各類股普遍向好，生物製藥、石油股升逾1％，水泥、化工、有色金屬、金融、房地產、電力、煤炭、鋼鐵股靠穩。 滬深兩市開低走高 創指午盤收漲1.4％ 上證指數半日漲逾1％ 創業板飆漲逾4％ #開盤 #漲幅 #深成指 #滬指 #大陸股市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上證指數連三漲 創業板漲逾3％ 17:332022/05/11 財經 A股開低走高 滬指3,000點失而復得 11:432022/05/10 財經 《傳產》醫院旁套房搶手 這裡漲幅逾5成 11:482022/05/11 財經 A股三大股指集體翻漲 滬指午盤微升0.17％ 13:142022/05/12 財經 陸晶片業搶人 薪資漲幅居冠 04:102022/05/10 產業特刊 陸港股市開低 油氣股強勢 11:322022/05/12 財經 滬指收升2點 守3,000關卡 17:332022/05/09 財經 台股萬六險失守 520行情恐怕沒了 04:102022/05/12 財經焦點 陸股績優生氣盛 逢低卡位 04:102022/05/12 投資理財 《國際金融》歐股創近6周最佳漲幅 企業業績亮眼 09:382022/05/12 財經 《港股》美股再遭血洗 恆指開盤崩跌3.51％ 10:082022/05/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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