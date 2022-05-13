為增進北歐企業了解臺灣推動循環經濟之政策及產業商機，經濟部投資業務處以「結合智慧科技、驅動循環經濟新商機」為主題，於12日舉辦投資臺灣交流會(北歐場)，邀請中華經濟研究院綠色經濟研究中心副主任林俊旭、優勝奈米科技董事長許景翔向北歐地區業者深入剖析臺灣產業的最新動向，及分享公司投入電子廢棄物創新回收技術之布局，計有逾30家北歐企業線上參與。

活動首先由投資臺灣事務所執行長張銘斌開幕致詞，張銘斌表示，北歐地區向為全球推動再生能源、永續發展的先驅，非常歡迎北歐廠商來臺投入相關領域，將臺灣打造為「亞洲綠能發展中心」，結合臺灣高階製造能量，共享新興科技帶來之商機。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心副主任林俊旭則說明我國循環經濟相關政策之推動，並向與會來賓介紹友達、日月光、台糖等臺灣企業在廢水回收再利用、減碳、蔗渣再利用等推動情形，指出臺灣製造實力備受全球注目，因應國際淨零趨勢，已加速供應鏈綠色轉型，北歐與臺灣具龐大合作商機。

在企業分享部分，臺灣循環經濟獎得主-優勝奈米科技董事長許景翔分享公司在臺投資成功經驗，介紹該公司在電子廢棄物創新回收技術之布局，技術應用橫跨半導體、PCB、手機消費性電子等領域，歡迎北歐廠商一同來臺合作參與。

本次活動結合經濟部駐瑞典辦事處經濟組共同海外招商，包括瑞典商務辦事處準珮特(Mr. Petter Sund)處長及芬蘭商務辦事處葉瑞(Mr. Jere Tala)副代表皆共襄盛舉，國際知名通訊技術服務商Ericsson、軸承及封圈製造大廠SKF、監測技術領導廠商SPM Instrument及工業運輸永續包裝供應商Nefab等亦線上出席與會，會中交流熱絡，就瑞典、挪威政府如電動車及減碳排政策推動現況、中小型企業因應循環經濟問題等進行交流。

經濟部今年度海外線上招商交流會已啟動，德國場次將續於臺灣時間6月14日接力登場，聚焦儲能及大功率電力調節系統，向西歐地區廠商分享臺灣產業新契機。