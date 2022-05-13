全球資料儲存架構解決方案領導供應商Seagate宣布拓展Seagate Lyve Cloud服務地區，並推出新產品Lyve Cloud Archive儲存服務及Lyve Cloud Marketplace。本次服務擴展旨在進一步履行該公司的承諾，致力應對當今資料複雜度帶來的種種難題，並為大量資料生態系統提供物件儲存服務，力求實現多雲自由。

Seagate Lyve Cloud擴展服務範圍至美國奧克拉荷馬市、華盛頓特區、達拉斯，以及英國、德國、印度及日本等地。新服務地區將補強Seagate於美國和新加坡既有的Lyve Cloud服務，目前Lyve Cloud服務範圍共涵蓋了10個地區及16個可用區域。

Seagate亦推出Lyve Cloud驗證合作夥伴解決方案一站式商店Lyve Cloud Marketplace，協助用戶從Seagate Lyve Cloud合作夥伴購買客製解決方案，此單一平台同時整合了採購與付款流程。

此外Seagate也將開放Lyve Cloud Archive雲端儲存服務，此獨一無二的獨立服務，無需複雜的資料管理分層處理，也沒有隱藏費用，可降低總擁有成本（TCO）。

Seagate Lyve Cloud Archive挾帶總擁有成本優勢，同時提供Seagate旗艦級Lyve Cloud物件儲存服務的種種功能，以支援資料安全、行動性和耐久度。僅供封存用的雲端儲存服務，最適合用於大規模影片與影像的儲存庫、第二資料集、備份副本以及不屬於分析作業或高度異動工作流程範圍的資料。