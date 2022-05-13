日本首相岸田文雄12日與歐盟理事會主席米歇爾 (Charles Michel)及歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)在東京舉行「第28屆日歐盟峰會」，會後發表聯合聲明強調台灣海峽和平穩定的重要性及鼓勵和平解決兩岸問題；去年5月的日歐定期領袖峰會也言及此事。

外交部對日歐盟聯合聲明重視台海安全表示高度歡迎與由衷感謝，此也再次彰顯維繫台海和平穩定已是國際民主國家的高度共識。

日歐雙方在峰會上都針對東亞局勢進行意見交換，對於東海及南海有國家試圖以武力片面改變現狀、以急速且不透明的形式加強軍力以及在區域的軍事行動活絡化，同感強烈的憂慮。

外交部發言人歐江安表示，在威權體制向外侵略擴張，挑戰以規則為基礎的全球民主秩序，造成國際局勢動盪不安之際，台灣將繼續與日本、歐盟國家等理念相近夥伴深化合作，共同捍衛國際正義與自由民主的共享價值。