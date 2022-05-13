大陸近期部分省市開始公佈4月財政收支形勢。在疫情等超預期因素作用與經濟下行壓力，加上大規模退稅減稅政策落地導致減收，讓各地方財政收支矛盾不斷加大。深圳市財政局11日揭露數據指出，今年1到4月一般公共預算收入實現1309.8億元（人民幣，下同）、下降12.6％。事實上深圳市僅看第1季還保持微增，但卻在4月份收入下滑約44％。

對此，據第一財經引述深圳市財政局解釋，主要原因是中央實施增值稅留抵退稅、製造業中小微企業緩稅等組合式稅費支援政策導致的政策性減收。

由於大陸中央拍板今年實施的1.5兆元增值稅的留抵退稅新政在4月1日啟動，於疫情衝擊下企業困難加劇、財稅部門加快退稅進度。根據大陸國家稅務總局資料顯示，4月增值稅留抵退稅規模高達8015億元，此舉增加企業現金流，緩解企業資金壓力，也同步反映到地方財政收入上。

也因此，受退稅減稅緩稅新政影響，不少地方與深圳類似，前四個月尤其是4月份財政收入出現明顯下降。例如廣西南寧市一般公共預算收入較去年同期下降約6％，江蘇常州下滑4.5％，湖南株洲下降約4.9％。

但為對沖經濟下行壓力，地方政府在稅收收入下滑現狀下，通過加快發行地方政府債券籌資保障重大專案建設。隨著大陸財政部要求地方在6月底前完成大部分新增專項債發行任務，市場預計5月和6月將迎來發債小高潮。