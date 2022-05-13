吳男2020年間凌晨打電話給王男爆口角後，撂人夜奔中市金錢豹酒店包廂理論，與王男、友人蕭及張男發生衝突鬥毆，砸擲酒瓶、酒杯等物，混戰中張遭酒杯擊中右眼，導致失明；王、蕭也掛彩。一審依傷害致人重傷害罪判吳等6人徒刑4年至3年2月不等，上訴二審審理中；張男等再提民事求償，法官裁定刑事訴訟終結確定前，暫停民事訴訟，可上訴。

吳男與王男兩人早有嫌隙，他2020年3月7日凌晨2時許打電話給王，兩人爆口角爭執，吳得知王當時在金錢豹酒店消費，立即找來楊男等5人、3名姓名不詳男子，9人趕到金錢豹，找到王的包廂理論，包廂內還有王的友人張男、蕭男及酒店小姐。

吳男等人闖進包廂挑釁、壓制張男，蕭男拿出辣椒水噴灑反擊，吳男等人退避包廂門口及走廊，雙方人馬扭打，門口處丟進來酒瓶、酒杯、畚箕及推盤等器物，混亂中1只酒杯砸中張男右臉，他摀臉倒下，吳男人馬毆打王、蕭後離去。

張男傷勢嚴重，右眼球破裂、併鞏膜及結膜撕裂傷，右眼瞼瘀血、撕裂傷，經治療後，診斷為右眼完全損害、無光覺，達失明重傷；王男頭部外傷、腦震盪，臉部有開放傷口，肩腕部等多處挫傷；蕭男則額頭多處撕裂傷，雙手及右耳擦傷。

被告吳男等6人到案都供稱，不知張男被打中眼睛，也未朝包廂丟東西。吳男否認首謀施暴，辯稱他是帶人去敬酒和解，因蕭男噴辣椒水引起衝突；吳男及楊男供稱，當時各與王男、蕭男扭打；其他人說，當時在包廂外，並未打人。

法官勘驗酒店包廂內外監視器錄影畫面，交互比對後判斷，吳男等人從包廂門口朝內丟擲酒杯等物，雖不是故意攻擊張男眼部，但應可預見混亂過程難以控制攻擊部位及力道，可能擊中眼睛導致視能毀敗，認定首謀吳男等6人共同傷害張男等3人。

一審法官依傷害致人重傷害罪，判吳男徒刑4年，楊男等5人徒刑3年5月至3年2月不等。吳男等人不服上訴，全案在台中高分院審理中。

張男等3人再提起民事求償，台中地院法官認定刑事部分的證據調查及審結等情形，影響民事訴訟裁判，裁定在刑事訴訟終結確定前，暫停此民事訟訴。

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