新冠肺炎本土疫情嚴峻，近期也傳出中藥「清冠一號」價格飆漲約3倍，甚至於恐有斷貨危機。民進黨立委何志偉今（13日）與台北市中醫師公會一起在立法院舉行記者會呼籲，「清冠一號」屬於醫師處方用藥，不是健康食品，且若赴醫院就診，該藥品有健保給付，民眾不要私下去買，也不要囤積藥材。

何志偉今（13日）與台北市中醫師公會理事長林源泉、副理事長沈瑞斌、理事顏志誠、監事陳俊如舉行「坊間來路不明類清冠一號都是假藥，不但傷身還傷荷包」記者會。

民進黨立委何志偉今（13日）與台北市中醫師公會一起在立法院舉行記者會呼籲，「清冠一號」屬於醫師處方用藥，不是健康食品。（葉書宏攝）

何志偉指出，有8成確診民眾使用中醫藥治療新冠肺炎，儘管「清冠一號」是台灣之光，但除此之外還有很多藥材可以使用，民眾不要囤積藥材，來路不明的藥材更是有傷身危險。

林源泉表示，因應新冠疫情，台北市中醫師公會配合全聯會號召中醫院所投入抗疫工作，全國超過一千家診所，台北市也有400餘家診所提供視訊診療服務。由中醫師透過視訊進行望診、舌診及問診，中醫師會根據患者個人體質與症狀，量身打造處方。

林源泉呼籲，民眾透過中醫師視訊診療，根據患者的症狀，以「清冠一號」處方為基底，調配適合的處方使用，獲得其他有效的中藥，像是目前治療的基本方就有超過40個藥方、100味藥，貨源十分充足；民眾不要在市場上搶購「清冠一號」，造成中藥價格被哄抬，可以透過視訊診療，取得適合病患的治療處方。

何志偉提醒，「清冠一號」屬於醫師處方用藥，不是健康食品，坊間來路不明販售是不合法的，民眾不要私下去買「清冠一號」。林源泉說，「確診看中醫，健康又有效」中醫師們會站在第一線守護國人健康，共同對抗疫情。