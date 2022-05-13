25歲新生代男演員潘綱大去年以電影《該死的阿修羅》入圍第58屆金馬獎最佳新人獎，今年初服兵役期間，卻傳出和結婚2年半的導演老婆蔡雲芹失和，更被對方痛揭婚前和別的女生關係不尋常，甚至「又想內射讓我墮胎」。當時並無任何回應，今（13日）他退伍透過經紀公司發表官方聲明，表示：「服兵役期間，前妻的發文被部分斷章取義、渲染，聳動標題讓我看了好心痛」。

文中也還原事件始末，他說與前妻已於去年 12 月 27 日正式協議離婚。「這段婚姻關係中，或許我們都有可以再做的更好的地方，但我們尊重彼此，絕對不會在未經雙方討論的前提下，刻意做出傷害她的事情」，並強調無「逼墮胎」一事之說。「決定結婚時， 雙方就已協議沒有要生育小孩，婚姻中也是同樣保有這個共識，即使後來我們一起決定引產，我也全程陪伴在側、照顧前妻」。

潘綱大透過律師否認不實傳聞。（圖／彥恩國際提供）

最後他沉痛地表示：「任何影射、渲染、誹謗及斷章取義的抹黑，都已嚴重影響我的 生活和工作，也傷害了我的名譽，懇請諸位讓紛擾停止在這， 也讓前妻與我都能回歸各自的生活」。