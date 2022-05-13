因新冠疫情升溫，即將於6月2日至7日舉辦的台北國際書展是否如期舉辦？近日各方意見與討論不斷，13日文化部長李永得證實經文化部與書展基金會、業者討論後，決定「原時間、原地點，如期舉辦」。

台北國際書展因疫情影響，已連續2年停辦，今年書展日期更由每年的農曆年前後，改至端午假期，但因近來疫情嚴峻，不論是業者或民眾多擔心是否適合在此時舉辦大型群聚的書展，12日書展基金會赴文化部開會討論後取得共識將如期舉辦，並將於今日下午舉辦記者會說明相關辦法與細節。