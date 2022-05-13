江蘇省徐州市豐縣人口販運「生八孩鐵鍊女」一案，除了江蘇省有關部門5月初成立調查組外，大陸公安部5月6日對6名重大拐賣犯罪在逃人員，發布A級通緝令。據刑偵局微信公眾號消息，已有半數落網，其中通緝犯之一黎經發，犯案至今已33年，是否逾追訴期，成到案後持續追查重點。

公安部5月6日對6名重大拐賣犯罪在逃人員，發布A級通緝令之後，各地公安機關持續加大抓捕工作力度。已有馬麼日外(女、64歲、四川省金陽縣人)、劉上英(女、62歲、廣西壯族自治區博白縣人)、黎經發(男、56歲、廣東省陽春市人)3人，分別於5月7日、5月11日相繼落網，公安機關正在對抓獲人員涉嫌拐賣犯罪的有關情況進行審查。

公安部刑偵局有關負責人介紹，A級通緝令發布後，公安部部署有關地方公安機關開展了大量的摸排、研判、查緝和勸投工作，形成強大的抓捕攻勢和政策感召力。

下一步，公安機關將繼續加大緝捕力度，歡迎廣大群眾積極提供舉報線索，對舉報人、協助緝捕有功的單位或個人，每抓捕一名在逃人員，公安機關將給予人民幣5萬元獎勵，並做好對舉報人的保密工作。

被通緝的6名在逃人員是：馬良、劉賢康、黎經發、劉上英、董子會、馬麼日外。黎經發和劉上英分別在廣東東莞市和廣西博白縣，向當地警方投案自首。