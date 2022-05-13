在通膨肆虐下，經濟各方面成本正持續飆升，周四美國汽油和柴油零售價格再創歷史新高。

根據美國汽車協會（AAA）調查，周四全美普通汽油平均價格達到每加侖4.418美元，繼周二和周三接連創下歷史新高之後，周四再度寫下新記錄。該價格尚未依通膨調整。

燃油即時價格查詢平台GasBuddy首席石油分析師Patrick De Haan稱，與上個月相比，美國消費者現在支付每加侖的油錢多出32美分，這表示全美每天在汽油上的花費增加1.25億美元。

與去年相比，汽油零售價每加侖上漲1.41美元。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，全美汽油平均價格在3月就漲破每加侖4美元大關，之後就沒再跌回來過。

加州平均汽油價格最貴，達到每加侖5.853美元。該州有10個郡的平均價格已經漲破6美元。

周四柴油零售價亦創下歷史新高，全美每加侖平均價格為5.557 美元，較上個月上漲53美分。

美國汽柴油零售價格飆漲，部分因煉油廠產能已經接近滿載。目前美國的煉油產能仍然低於疫前水準。隨著全球經濟解封，對石油產品的需求亦隨之反彈。另一方面，西方制裁導致俄羅斯油品流失，則加劇了供應面的緊張。