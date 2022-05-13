隨著教召日愈頻繁，立法院今三讀通過《後備軍人召集優待條例》，未來完成教召滿五次的後備軍人，得自第五次起，每次完成訓練後由部隊發給召集獎金；而教召解除日起1年內，至軍醫院就醫得享免掛號費優惠。同時，教召人員得以公假接受召集，且薪資照領；而企業得就該薪資金額的150％，申報當年度所得稅所得額中減除。

面對兩岸情勢日益嚴峻，國防部自去年起開始加強後備軍人教育召集的強度及次數，但也引發外界質疑恐對在民間企業受雇人員造成影響。對此，行政院及朝野立委陸續提出《後備軍人召集優待條例》草案，經審查後，於今天完成三讀。

甫三讀通過的《後備軍人召集優待條例》明訂，後備軍人接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，得自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金；而召集獎金核發對象、條件、金額、認定基準、志願參加召集程序及其他相關事項辦法，由國防部擬訂，報請行政院核定。

因應現役軍人才享有國軍醫療院所就醫減免優惠，條例為提升後備軍人接受召集福利，明定後備軍人自年度解除召集之日起1年內，亦享有國軍醫療院所就醫之掛號費全免。

同時，針對目前後備軍人當中，僅具有榮民資格者才能進入國防部福利站購物、國軍英雄館自費住宿，為提升後備軍人接受召集福利，條例也明訂後備軍人若於符合兵役法施行法、召集規定所訂「達一定期間」者，得憑解除召集證明書至國軍福利站購物及國軍英雄館自費住宿。

針對請假問題，條例明訂，後備軍人接受召集期間，所屬機關、事業單位、學校、法人、團體應給予公假，薪資照給。

對於企業、機關衍生的薪資損失，條例也給予補償方案，明訂機關、事業單位、學校、法人、團體給付員工因教召請假期間的薪資，得就該薪資金額的150％，自申報當年度所得稅之所得額中減除。該租稅優惠實施年限為8年；其年限屆期前半年，行政院得視情況延長一次，並以8年為限。