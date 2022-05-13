行政院會後記者會 羅秉成：台灣防疫成績受國際肯定

本土疫情延燒，行政院發言人羅秉成昨（12日）轉述院長蘇貞昌表示，國際死亡率從2022年以來，香港是千分之8、日本是千分之2，南韓是千分之1，而我們到目前為止是萬分之2，相對地低，在這樣努力下，（防疫）成績跟數字可以看出來做法是有效。此話一出引發大批網友熱議，部分網友卻很火大，表示此說法可悲。

羅秉成昨在政院會後記者會轉述院長蘇貞昌的話表示，經由國人同胞團結合作，台灣在過去2年多來的防疫成績受國際肯定，基於疫情變化、國際疫情情勢以及國際往來的必要，我們提出「新台灣模式」，也就是正常生活、積極防疫、穩健開放，既然要開放，就要縮短防疫時間，縮小匡列範圍，所以確診數一定會增加，何況Omicron本身特性就是傳播速度快，目前確診數正如當初預估持續不斷增加，但希望確診增加的速度不要像沖天炮一樣快，相關防疫資材都可以穩健供應，希望生活、經濟受到衝擊越小越好。

蘇貞昌表示，這段期間確診數快速增加，但將近99.8％都是輕症或是無症狀，國際上死亡率從2022年以來，香港是千分之8、日本是千分之2，南韓是千分之1，而我們到目前為止是萬分之2，相對地低，我們在這樣努力下，（防疫）成績跟數字是可以看的出來，這樣做法是有效。

對於蘇貞昌的說法，大批網友紛紛湧入《Yahoo新聞》討論，已有超過3500則留言，不少人憤怒地說「這種話也講的出來」、「可悲」、「世界哪跟跟上台灣確診數？」、「抗疫物資準備得零零落落」、「這萬分之2的人活該嗎」、「這麼多人染病，還說防疫有效? 」