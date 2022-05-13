對於快篩陽視同確診應否擴大適用範圍，中央與新北市爭論已逾半個月，新北北市長侯友宜不斷向中央喊話，呼籲應迅速擴大對象，但中央流行疫情中心指揮官陳時中認為，快篩有15％的偽陽性，還需要專家討論，對此，侯友宜直呼：「時間不會站在我們這邊！」他昨天也說，大海嘯已經來了，再不做就來不及了。

侯友宜強調，半個月以來不斷向中央反映，快篩陽視同確診一定要儘早啟動、擴大範圍，也希望中央要去做好整個配套措施，包含作業流程以及法律層面，但中央一直沒有給動作，他認為昨天已針對包含居隔等三類民眾啟動這個政策，既然這三類能夠運作，就應該擴大到其他民眾，用同樣的模式運作，如果可行就趕快做，如果不行中央就依權限快速調整，這不但是大家的期待，也是解決問題最好的方式。

但對於陳時中認為，快篩有15％偽陽性，所以快篩陽視同確診要擴大對象，還需要專家討論，侯友宜則是回應，他相信這半個月來反映的，中央都有聽到，也相信他們都有討論，但是他也強調，面對已經呈現海嘯型指數上升的確診個案，「時間不會站在我們這邊。」

侯友宜說，現在最重要的應該是自主應變、因地制宜，希望中央不要太僵化，

應該在如何解決人民生命的選擇上，用快速、立即反應的力量給予救治，不要窠臼於在整個程序跟法律上，如果中央對擴大範圍存有疑慮，就該快速去用配套措施將問題解決。