高雄岡山區超商日結營收發現虧損，經查是吳姓男子自取網購包裹後，在高價商品黏上自印較低金額的「假條碼」騙店員掃描，吳男3度犯案時遭店長當場壓制，依詐欺罪送辦。

高雄市政府警察局岡山分局今天上午發布新聞稿指出，岡山一間超商6日結餘當日款項時，林姓店長發現包裹代收金額無故虧損新台幣8875元，經調閱監視器查看，發現33歲吳男6日下午先拿取自己在網購訂的高價包裹，再貼上較低金額的假條碼給店員掃描行騙。

警方調查，吳男在網路賣場訂購1件低價商品，印出取貨碼後，再到另家網路賣場訂購高價商品，且指定寄到同間超商。之後再趁店員不注意黏上假低價條碼。相同手法在6日就用了2次。

林姓店長發現後，不料11日又發現吳男現身店內，打算以相同手法行騙，於是當場將他壓制，並交給員警移送法辦，全案依詐欺罪移送橋頭地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1110513