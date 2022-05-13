高通膨怪獸席捲全球，為了抑制通膨，美國聯準會採取激進的升息手段。財信傳媒董事長謝金河表示，過去近三年來，靠著印鈔票狂漲的資產，沒有一樣能撐住，從股市到匯市，除了美元大漲，全球貨幣都大幅貶值，接著黃金、白銀也跟著下跌，最後輪到比特幣慘殺。他認為，資產大縮水，消費力減弱，景氣反轉向下，這是治療通膨的必要之惡，當所有的資產價值都縮水，通膨壓力也會隨之而降溫。

謝金河在臉書發文指出，美國公布4月CPI來到8.3%，這個數字比3月的8.5%少一些，但比市場預期仍高出許多，本來期待反彈的美股又殺了一波。為了壓制通膨，聯準會採取最激烈手段，前聯準會官員喊話說，利率要升到5%以上才可能壓制通膨，如果是這樣，金融市場恐怕綿延跌勢。

「美國聯準會才升息兩碼，市場已經充滿所有最壞的預期，其實資產縮水是通膨降溫的前奏曲。」謝金河直言，過去近三年來，靠著印鈔票狂漲的資產，有哪一個仍撐住的？風暴核心的美國，道瓊指數下跌12%，標普跌17%，Nasdaq跌26%，費城半導體指數跌22%，生技指數跌38%，美國前10大市值公司，市值少4.5兆美元，其中Apple少6291億美元，微軟少6180億美元，Google少5046億美元，Amazon少6278億美元，Tesla及Meta都少5000多億美元，台積電市值也少2972億美元。

他說，不僅美股大幅修正，中國深滬港股市跌幅都也很重，台灣高價的IC設計公司，股價都是腰斬等級。從股市到匯市，除了美元大漲，全球貨幣都大幅貶值。股匯市下跌後，避險的黃金、白銀，及貴金屬全下跌。前些日子大漲到10萬美元的妖鎳行情，現在跌到28150美元，銅、鋁、錫價都跌下來了。

接下來輪到虛擬貨幣，比特幣從逼近7萬美元跌至28560美元，乙太幣等紛紛慘跌，這一個月來，虛擬貨幣資產蒸發至少8000億美元。Luna、Terra慘跌，風光一時的Coinbase從429.54慘跌至50.15美元。女股神Cathie Wood的ARKK從159.7殺到36.63美元，幾乎重回兩年前的原點。大摩說，投資人在疫情下，因為印鈔票賺來的錢，到現在為止，全部蒸發光了。

謝金河提到，資產大縮水，消費力減弱，景氣反轉向下，這是治療通膨的必要之惡。從熱脹到冷縮，像季節交替的春夏秋冬，這是循環的必然。所有的資產價值都縮水，通膨壓力也會隨之而降溫。