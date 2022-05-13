先前俄軍已有1艘羚羊級（Serna-class）登陸艦被烏克蘭武裝無人機擊中

烏克蘭敖德薩州政府發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）和內政部長顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）說，烏軍在黑海的蛇島附近，打擊了俄軍現代後勤艦「博布羅夫」號（Vsevolod Bobrov）。

據路透和《鏡報》（Mirror）12日報導，布拉楚克在網上的貼文說，「博布羅夫」號這艘現代俄艦起火後，由拖船拖往克里米亞半島塞凡堡（Sevastopol）。然而，俄羅斯國防部並未針對相關消息立即回應。

另一方面，據CNN新聞網報導，美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）周四提供的衛星圖像顯示，1枚飛彈擊中俄軍佔領的蛇島附近，而俄羅斯羚羊級（Serna-class）登陸艦隨即急轉彎，似乎在避開飛彈。

A Russian naval support ship, the “Vsevolod Bobrov”, is being towed from the area of Snake Island after it caught fire, spokesperson for the Odessa regional military administration says.https://t.co/cooCU73EnO — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 12, 2022

Russian landing ship narrowly avoids Ukrainian missile near occupied Snake Island, satellite image shows https://t.co/cbGoRk2Kjc — daniel f grande (@me7328) May 13, 2022

至於在蛇島附近，則可以看到一艘載有重型起重機的駁船靠近另一艘沉船，據馬薩爾科技說，那也是1艘羚羊級登陸艦。目前雖不清楚，這艘登陸艦是怎麼沉的，但布拉楚克上周日說，除了它外，還有兩艘俄羅斯猛禽級（Raptor-class）巡邏艇被擊中。