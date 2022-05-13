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新冠肺炎疫情延燒，國內今新增6萬5011例確定病例，其中6萬4972例本土、39例境外移入，案例數連日破6萬。隨著病例數攀升，國內今也新增41例死亡，創下今年以來新高，2020年以來累計的死亡總病例數今正式突破1000人。

今日新增64,972例本土，為30,657例男性、34,292例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案以新北市2萬2483例、台北市1萬1613例居多，其餘2000例以上縣市包括桃園市9434例、台中市3708例、高雄市3664例、台南市2357例、基隆市2036例。至於39例境外移入個案的感染國家均調查中，入境日介於今年5月11日至5月12日。

今增41例死亡，為18例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、40例具慢性病史、21例無疫苗接種。確診日介於4月8日至5月10日，死亡日期介於5月2日至5月10日。

指揮中心說明，39例境外移入個案中，18例男性、21例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年5月11日至5月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計635,870例確診，分別為12,092例境外移入、623,724例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,009例COVID-19死亡病例，其中994例本土，個案居住縣市分布為新北市483例、臺北市360例、基隆市44例、桃園市36例、彰化縣16例、新竹縣14例、臺中市11例、宜蘭縣6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例、高雄市、雲林縣、南投縣、臺南市及臺東縣各2例、新竹市及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。