繼郁方富商老公、「斐儷珠寶」總經理陳昱羲先前便宜賣愛車奧迪A8後，「小林志玲」馮媛甄2015年嫁給「霧峰林家」後代林帛亨，林帛亨不僅家世顯赫，也是台灣知名賽車手，最近他也在臉書宣布因為太太意見，決定要開始出清少開的名車，照片貼出後引來討論，有人哀怨說：「可以清一些我買得起的嗎」，林帛亨親切說：「有的，我會繼續貼，一天一貼吧」，又讓大家燃起了希望。

39歲馮媛甄早年參加《我猜我猜我猜猜猜》出道，後來在模仿節目模仿林志玲，被稱為小林志玲，她曾與製作人孫樂欣有過一段婚姻，離婚後男方和鍾欣怡結婚，馮媛甄則在2015年與林帛亨步入禮堂，育有一女，然而兩人當時結婚一度被傳小三疑雲、女方和公婆不合等，都被男方一一駁斥。

林帛亨發文。（圖／翻攝自Hans Lin 林帛亨臉書）

去年因新冠肺炎疫情緊張，週刊報導因林帛亨常在臉書對時事表達意見，讓馮媛甄氣到回娘家暫時分居，對此，馮媛甄澄清是被借題發揮，「整件事應該跟我沒關係」，馮媛甄的好友也說，夫妻倆感情沒生變，一切都是子虛烏有。

馮媛甄與林帛亨育有一女。（圖／中時資料照片）

近日，林帛亨閃電發文寫下：「賣～ 有人一直要求我沒有在用的全清掉 . . . 換成全家可以一起玩的 . . .」，並曬出名車內部照片，原來是在007電影出現過的BMW Z8車款，林帛亨更自嘲：「此刻我的心情非常非常強尼戴普」，網友則回應：「應該是要入露營車坑了！」，他回：「不是，但也可以說類似」，其他網友笑說：「要順媛甄，不然床上會有黃金」、「順媛甄，得永生」、「可以當007不好嗎」、「車好美，但想想老婆更美，Hans哥（林帛亨）還是賣好了」、「可惜這台不適合，期待其他『用不到的』」。