法務部今年開出6檢察長職缺，造成檢察高層大風吹，人審會13日公布新任檢察長名單，其中高檢署檢察長將由法務部常務次長張斗輝接任，在台鐵太魯閣案中表現亮眼的花蓮檢察長俞秀端接任桃園地檢署，新北地檢署資深檢察官陳盈錦則創下一審陽春檢察官直接出任檢察長的首例。

除了張斗輝，法務部檢察司長林錦村接任法務部常務次長，台中地檢署檢察長黃謀信接任檢察司長。新出任檢察長的5人，廉政署長鄭銘謙接任金門高分檢檢察長，法務部保護司長毛有增接任新北地檢署，新北地檢署檢察官陳盈錦接任屏東地檢署，台中高分檢檢察官郭景東接任金門地檢署、廉政署南調組長黃元冠接任連江地檢署。

其餘一、二審檢察長部分，高雄高分檢檢察長張清雲接任台中高分檢、台南高分檢檢察長費玲玲接任高雄高分檢、花蓮高分檢檢察長朱家崎接任台南高分檢以及金門高分檢檢察長洪培根調掌花蓮高分檢，台中高分檢檢察長謝榮盛接任任最高檢主任，新北地檢署檢察長徐錫祥則接任台中高分檢主任，廉政署長由高雄地檢署檢察長莊榮松接任，雄檢檢察長則由橋頭地檢署檢察長洪信旭接任。