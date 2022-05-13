當年出演《古惑仔》領30個黑衣人出街的山雞哥「陳小春」，大家對他印象中的性格也與戲中相仿直率、剛烈，當年的火爆浪子，現今卻與老婆應采兒為演藝圈模範夫妻！甚至在節目「爸爸去哪兒」中，變身超級奶爸，展現出對孩子柔軟的一面，憶起過去與應采兒戀愛時的相愛相殺，他還脫口而出「如果我們結婚，說不定整天會有負面新聞爆出」，怎料現在的陳小春可說是寵妻狂魔。

陳小春過去有火爆浪子之稱，婚後卻十分寵妻、疼子。 (圖/翻攝自中時新聞網)

夫妻二人曾在節目分享當時從求婚到結婚的影片，影片中陳小春在應采兒生日當天，雙膝跪地求婚應采兒，那時的真摯讓兩人熱淚盈眶，時過多年再回味還是很有感觸，不過並非一路都這麼甜美，交往三年期間性格上的衝突，讓他們短暫分開，但緣分讓他們「繞了一圈」還是回到彼此身邊，也更懂得珍惜對方，收穫美滿的婚姻。

陳小春一家非常和睦，也喜獲二子。(圖/翻攝自「應采兒」微博)

陳小春為愛改火爆性格，對應采兒疼愛有加，夫妻生活也懂得相互尊重及支持陪伴，加上２個軟萌孩子的到來，也讓這家充滿更多歡樂和幸福。這對夫妻也證明了「遇到對的人」，浪子也能成為愛家的好男人，成為情侶間的楷模。