黃嘉千笑說合作演員都懂吃，怕會因此變胖。（果陀劇場提供）

曾國城、詹姆士相識幾10年首次合演舞台劇，組合新鮮。（果陀劇場提供）

果陀劇場2022年度原創大戲—神廚妙算音樂舞台劇《摘心米其林》昨日正式開賣，深受廣大劇迷喜愛，難得在疫情之中創下銷售佳績。備受矚目的華麗卡司，包含金鐘男神曾國城、金鐘女神黃嘉千、實力派演員竇智孔、范乙霏，更網羅台灣名廚詹姆士以及泰國網紅 Alizabeth 娘娘擔綱演出。

《摘心米其林》是一齣將場景拉到歐洲，且充滿異國風情、兼具美食、音樂與舞蹈的大製作，上演兩位廚師為爭奪一帖名為「初心」的料理秘方而互別苗頭，針鋒相對。 繼2019年合作過《愛呀！我的媽》的金鐘男神曾國城與金鐘女神黃嘉千，兩人暌違3年再度攜手同台，合體上演一對為愛勇敢的舞台劇CP。

對於在舞台上飾演一名廚師，身為料理節目資深主持人的曾國城表示：「我在30年前當演員的時候壓根沒想到我會主持美食節目、開餐廳，也因為這些經歷讓我成為了有美食面向的曾國城，這次可以回到演員的身份演繹美食，實在是我的福報，也是特殊的緣分。」

金鐘女神黃嘉千在讀本時說道：「這是一齣充滿美食的音樂舞台劇，合作演員不僅很會吃，也很會懂吃！主持美食節目且又經營料理美食有聲有色的城哥，以及泰國youtuber Alizabeth 娘娘也有一套自己的美食標準；更不用說很會做菜的詹姆士，因此我非常擔心排練時瘦瘦的大家，在演出時都變胖了！ 戲服會不會一直改，我覺得是一個很有趣的事，這是第一次我比較擔心這一塊。」而首次挑戰演出舞台劇的詹姆士自嘲說：「54歲首次當劇場菜鳥！歡迎大家一同來感受我的害怕，恐懼跟興奮！」

《摘心米其林》由劇場知名資深導演梁志民、協同生花妙筆劇作家陳樂融擔任編劇及作詞、以及知名音樂製作人陳國華負責作曲，共同打造出色香味俱全的五感新體驗。梁志民表示：「全世界都籠罩在疫情風暴之中，不能自由地踏出國門，因此，劇幕一拉開就呈現出異國的場景，一齣有美食、音樂、舞蹈的音樂舞台劇《摘心米其林》就此上菜了。」

擅長打造華麗澎湃大場面的果陀劇場，《摘心米其林》不僅成為臺北表演藝術中心開幕節目之一，更將場景拉到海外，讓大家在疫情之中也能透過欣賞演出翱遊世界，是一齣以美食為基底，佐上音樂與舞蹈的舞台饗宴。

果陀劇場2022神廚妙算音樂舞台劇《摘心米其林》將於7月22日至24日於臺北表演藝術中心大劇院 （2022北藝開幕季）、7月30日臺南文化中心、10月22日至23日新竹竹北演藝廳、10月29日至30日高雄文化中心至德堂隆重登場，即日起正式啟售，購票請上www.tixfun.com。