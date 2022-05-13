美國今天表示，美方評估俄羅斯部隊已將至少數千名烏克蘭人帶到俄羅斯所謂的「過濾中心」處理，另將至少數以萬計烏人帶往俄羅斯或俄方掌控的領土。

綜合法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，這項說法支持烏克蘭政府的指控，基輔當局評估有將近120萬人被遣送進入俄國或俄方掌控的領土，並譴責莫斯科當局透過所謂的「過濾營」審問遭拘留民眾。

美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使卡本特（Michael Carpenter）說，目擊者證詞證明了過濾營中的「殘酷審問」。

卡本特說：「許多目擊者的陳述表明，『過濾』涉及毆打和折磨，以確認他們對烏克蘭是否有絲毫效忠之心。」

卡本特向歐安組織常設理事會表示：「這種殘暴和強迫遷徙的陳述，此刻正在我們說話的當下發生，這些行為構成了戰爭罪。我們不能讓這種邪惡存在。」

他說：「美國評估，俄羅斯部隊重新安置至少數千名烏克蘭人，要在這些『過濾營』處理他們，另撤離數以萬計民眾前往俄國或俄方掌控的領土，有時甚至沒有告訴遭撤離的人他們的最終目的地。」

卡本特說，光是馬立波（Mariupol）就有數千人被帶走，這座戰略城市在俄方焦土行動下已化為廢墟。

卡本特引述目擊者說法指出，倖存者表示，「大家都害怕被帶往頓內茨克（Donetsk）」；頓內茨克是烏東親俄分離主義分子掌控的地區。

他引述倖存者說法表示，如果有人遭控為「烏克蘭納粹」，就會被帶往頓內茨克「接受進一步審問或遭謀殺」。烏克蘭納粹是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）最愛用的稱呼。

美國國防部9日也表示，已看到烏人被強迫帶往俄國的跡象，不過並未提供人數。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）4月初表示，俄國入侵烏國6週來，有數以千計烏人被帶往俄國領土。

但烏克蘭人權監察官丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）近日表示，這個數字已暴增至119萬多人，其中包括至少20萬名兒童。