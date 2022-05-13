2022青春設計節開展，設計科系學子展現創意帶來精彩作品。(駁二提供)

2022青春設計節開展，設計科系學子展現創意帶來精彩作品。(駁二提供)

2022青春設計節開展，國際展區邀請泰國4所大學共54件作品參展。(駁二提供)

第13年舉辦的青春設計節即起至15日在高雄駁二藝術特區登場，除增設獨立展區、國際展區，為呼應跨域設計新趨勢，今年創意設計競賽還特別多了「音樂設計類」，來自民間贊助的總獎金達158萬元，將於15日線上頒獎。

過去的青春設計節僅開放當年度畢業生以校系為單位參展，今年在大勇區P2倉庫增設獨立展區，提供各年級大專院校學生以個人或團隊形式參展，另規畫國際展區，期待透過國內外新銳設計師們的切磋與交流，拓展設計視野。

駁二指出，大港橋旁的哨船頭國際展區，以「新風格之境：泰國設計院校聯合設計展」為名，邀請來自泰國設計教育知名的4所大學，包括朱拉隆功大學、泰國藝術大學、吞武里國王科技大學以及博仁大學，展出54件選作。

高巿府文化局感謝長期支持青春設計節的企業夥伴，包括台灣福興工業股份有限公司、馬玉山食品工業股份有限公司、樂家人生活文創股份有限公司、良悅建設有限公司、宇建形象有限公司等企業，今年贊助青春競賽獎金158萬元。