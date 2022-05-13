社子島自救會今提訴願，要求撤銷北市府違法環評。（楊亞璇攝）

今年1月台北市環評委員會通過社子島開發計畫環境影響評估，社子島自救會號召百位社子島居民聯名提起訴願，今至台北市政府遞送訴願狀。環保局回應，受理訴願書，提交北市府訴願審議委員會審議。

環境法律人協會秘書長郭鴻儀律師說明，有三項疑慮，原來開發單位是台北市政府，但環評階段時，北市地政局土地開發總隊作為開發單位，到底開發行為是都市計畫，還是具體開發個案，非常模糊，有程序誤用的狀況。

郭鴻儀說，社子島環評屬舊市區更新是整體開發行為，道路、下水道、防洪系統都包含在內，但環評中最關鍵的防洪計畫，開發單位卻剔除，尤其是用提防長度不足，認定堤防不需進行環評；汙水處理廠也被剔除，要在未來進行個案環評，許多一定會做的開發行為，相關公共工程都是非常籠統，這是有問題的，要審的應是很確定的工程項目。

台北市議員黃郁芬批評，台北市長柯文哲有話術，稱不是台北市要開發社子島，而是經濟部有一個計畫，用洪水恐嚇大家，但經濟部的防洪計畫很清楚，必須要是基隆河左岸的社子島有9.65公尺高的堤防，關渡地區也要有高堤防，但對於關渡地區的防洪計畫，連柯市長都不知道、在地居民也不知道。

黃郁芬更質疑，依《都市計畫整體開發地區處理方案》，於整體開發將建物密集區剔除區段徵收範圍，早已是各級政府擬訂都市計畫時慣常使用的工具，如新北市板橋浮洲都市計畫、桃園航空城、竹縣台知園區計畫都有政府「主動」大量剔除建物密集聚落，北市為什麼做不到？柯文哲任由迫遷在台北市發生，還敢號稱是光榮城市？

社子島自救會發言人李華萍指出，社子島居民受大台北防洪計畫禁建52年，柯文哲上任原先號稱要盡最大努力讓居民解除禁建，但卻強推生態社子島計畫，要以區段徵收強制徵收社子島250公頃的私人土地，剷平社子島百年的農村聚落紋理，造成1萬多居民大規模迫遷，台北號稱光榮城市，正在上演驅趕社子島原住民的迫遷大戲。

李華萍說，自救會與民間團體、議員多次召開記者會，提醒北市府環評有社子島內設置的汙水處理廠應該併案環評、堤防破堤及閘門設置等在開發範圍內卻與開發案切割等諸多明顯瑕疵。

李華萍表示，環評終究在今年1月被輾過，讓居民非常憤怒，更擔心家園不保、害怕房子被強拆，身心壓力極大，身體陸續出現狀況，社子島居民不能坐以待斃，今日協同律師團提違法環評訴願，撤銷違法環評。

社子島居民王木琳指出，柯文哲是鴨霸市長，社子島環評召開第一次沒過，來二次，二次不過來三次，第三次沒過就應該駁回，不應該一次次召開，連續召開九次；學生補考只有一次機會，環評補考九次，硬是要闖關，讓社子島民怨沸騰。應該駁回環評計畫，還社子島居民公平正義。

環保局主任祕書楊維修回應，環保局依法受理訴願書，送法務局提交北市府訴願審議委員會審議；對於居民所提爭議，會在審議委員會答辯、說明。