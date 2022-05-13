醒吾科技大學商設系四年級學生林芷伶，於世界著名的平面設計大賽「拉赫蒂國際海報三年展」中，從51個國家2500張海報的強烈競爭中脫穎而出，榮獲Grafia Tapani Aartomaa 獎並獲得獎金4,000歐元(約新臺幣12萬5000元)，這是全台各大專院校唯一獲此殊榮的參賽學生，讓全世界都看見台灣大學生的創意，為國爭光！

「拉赫蒂國際海報三年展」是世界著名的平面設計大賽和展覽，自1975年以來一直在芬蘭拉赫蒂舉行，被譽為世界五大海報展之一。2022年5月5日晚，拉赫蒂國際海報三年展在芬蘭的拉赫蒂馬爾瓦視覺藝術博物館開幕，林芷伶同學作品「共生(Mutual assistance)」，以環境海報為主題要表達的概念是人與動物是共存的，善待動物即是善待自己，榮獲Grafia Tapani Aartomaa獎。

醒吾科大商設系四年級林芷伶得獎作品「共生(Mutual assistance)」，以環境海報為主題要表達的概念是人與動物是共存的，善待動物即是善待自己。(醒吾科大提供)

林芷伶分享作品設計理念是想用簡單黑白圖片，呈現「共生(Mutual assistance)」的重要性，她非常感謝醒吾科大的支持及商設系翁永圳老師的指導，才能拿下這個國際大獎。林芷伶就讀泰北高中廣設科時，學習設計基本理論奠定好的基礎，進入醒吾科大後更擴展了自己眼界，參與校內外各類活動及比賽，累積更多設計概念，希望畢業後能成為知名設計師。

醒吾科大設計學院商設系翁永圳老師指導的學生，共有三位同學入圍「拉赫蒂國際海報三年展」，並得到政府的獎勵與補助。他謙虛表示，學生作品能得到這份殊榮感覺與有榮焉，尤其參賽者都是來自各國的頂尖設計師，同學們能與之較勁且脫穎而出，真的非常難得。

醒吾科大設計學院商設系翁永圳老師指導的學生，共有三位同學入圍「拉赫蒂國際海報三年展」，並得到政府的獎勵與補助。(醒吾科大提供)

翁永圳表示，林芷伶上課時非常認真，時常協助老師並擔任小老師幫助同學，這次的比賽作品都是讓學生自由發想後，再協助學生讓作品更有實驗性及視覺衝擊性，經過多次溝通修正後完成。他提醒學生們不要小看自己的能力、多嚐試其他的可能性，鼓勵學生多參加國際比賽，學習更多海報設計技巧、創作想法與理念。

醒吾科大設計學院商設系胡毓賢主任表示，本系師資群藉由實驗性課程、師徒工坊、國際交流，引導學生創意思維的發生、提升整體設計能量，並且帶領學生在視覺溝通設計、創意商品設計領域快樂做實驗，自在做設計，因此屢屢獲得國內外設計競賽的肯定。歡迎有志從事設計的同學加入我們，一起新鮮玩設計！

胡毓賢指出，醒吾科大商業設計系作品多元且務實，今年因受疫情影響，本次畢業展採用線上虛擬平臺展出，歡迎參觀！