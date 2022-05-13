高端COVID-19疫苗日前入選WHO團體試驗，高端今發布新聞稿表示，由WHO主導的全球團結三期臨床試驗，目前已進入數據分析階段，臨床試驗結果將由WHO對外宣布。

高端表示，目前共有1萬8000名受試者納入了MVC COV1901的試驗評估，且幾乎全數受試者皆完成兩劑疫苗或安慰劑接種，目前已進入數據分析階段；而STV試驗中，分布國家包括菲律賓、哥倫比亞、馬利，完成橫跨亞洲、南美洲與非洲的跨區域收案；由於這項三期臨床試驗由WHO主導，臨床試驗結果將由WHO對外宣佈。

受到利多激勵，高端今股價上演慶祝行情，早盤就大漲19.5元，股價來到216元，漲幅達9.92％。

高端疫苗的總經理陳燦堅表示，若臨床試驗成果合乎預期，藉由臨床的實證數據與監管認證，高端疫苗將履行身為疫苗廠的責任與義務，以合理公平的方式向國際供應疫苗。

相對於新冠疫苗進入三期結果的大方分享，近來新上市熱銷的唾液快篩，為福又達生技自韓國引進，日前遭立委爆料福又達創辦人為陳燦堅；經記者多次詢問，高端的態度是「不接電話」、「不回訊息」，低調處理新聞時事。