新冠疫情、俄烏衝突幾乎讓全球秩序陷入混亂，香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年表示，世界之亂主要表現在因新冠疫情對全球經濟的打擊、俄烏戰爭對世界格局的衝擊，以及美國主導的「逆全球化」。而中國除要在防疫與經濟展取得平衡確保供應鏈不中斷，以及跳脫美俄搞集團對抗的作法，走開放包容的多邊主義。

鄭永年近日在接受大陸《大灣區評論》學術編輯組專訪時指出，新冠疫情導致全球供應鏈紊亂。包括中國在內，疫情對大部分國家的中小型和微型企業是一個災難性的打擊。俄烏戰爭更是雪上加霜，強化這一趨勢。

他也表明，而國際秩序出現了「再封建化」的現象。這次俄烏戰爭就表現出以聯合國為核心的世界體系已經基本不起作用；儘管聯合國還存在著，卻已經失去讓成員國接受規則的能力，也失去協調大國行為的能力。

鄭永年進一步解釋，國際秩序的再封建化還帶有「安全碎片化」的特徵，越來越多的國家為求自保都想直接或間接地增強軍事能力。如白俄羅斯修改憲法意圖擁核，芬蘭和瑞士申請加入北約，日本、韓國想與美國實現核共用。當以聯合國為代表的國際體系不能為成員國提供安全的情況下，國家必須走向自保。

他更直言，美國總統拜登上臺後實際上也是在繼續推動「逆全球化」，組建以美國領頭的所謂的value based bloc（基於價值的集團），繼續促使中美脫鉤。無論是新冠疫情、俄烏戰爭還是逆全球化，美國在這些議題上都在推動世界秩序的走向「兩極化」。

鄭永年認為，世界之亂是因為大國失去提供international public goods（國際公共產品）的能力，因為有效的國際治理需要各大國提供足夠的公共品。當大國各自為政，沒有能力提供足夠的國際公共產品時，世界就會倒退回割據狀態。過去不管是全球化還是國際安全，其本質都是公共產品。

談及中國如何應對，鄭永年表示，中國要先承擔起一個負責任大國的角色，不能放棄和平與發展的路線。中國不能簡單地跟著西方走，也不能簡單地跟著任何一個大國走；我們既不是美國，也不是俄羅斯。

他還稱，中國供應鏈是世界供應鏈體系中的關鍵，中國的供應鏈一旦中斷，會對世界供應鏈體系產生深刻影響。中國只有自己穩定了，才能對世界的穩定作出貢獻。在經濟方面，中國要繼續保障供應鏈不被中斷。「我們不要把疫情防控跟經濟完全脫離。保護老百姓的生命是我們的要務，但是如果經濟搞不好，同樣會影響老百姓的生命。」

鄭永年最後呼籲，安全方面，中國不要學美國和俄羅斯搞「團團夥夥」。所有的世界戰爭都是在「團團夥夥」間發生的。要堅決反對美國組建的亞洲版北約。