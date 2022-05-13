通膨壓力居高、美債利率攀升、供應鏈短缺未緩解、大陸疫情與俄烏戰事續燒，近期金融市場震盪加劇，風險性資產賣壓湧現，不僅主要國家股市回檔，非投資級債表現也回落，儘管利率風險仍上升，但非投資級債企業近年財務體質大幅改善，預料可抵禦不確定性的衝擊，加上具有高息與低存續期間的特性，投資價值浮現，將帶動非投資級債族群重回長多趨勢。

群益全球優先順位非投資等級債券基金經理人徐建華表示，後市雖然物價飆漲仍為市場所關注，不過在景氣復甦趨勢並未出現轉折的跡象，同時也觀察到MSCI全球指數成份企業的淨債務／EBITDA（獲利）創紀錄新低。先進國家家庭債務佔GDP比率也僅為2005年底時水準，並未出現惡化，意味著企業與家戶的財務體質明顯改善，並未構成信用風險，違約率仍處低檔，故非投資級債基本面與信用面仍無須擔憂。

徐建華指出，政策面來看，隨聯準會升息路徑逐漸明確，現階段長天期美債利率也已超過其目標水準，預期已接近滿足點，雖然美債利率未來仍料持續走升，但在殖利率曲線趨平的前景下，非投資級債等高利率的信用債料將更加有利。

其中優先順位非投資級債殖利率水準，不僅與一般非投資等級債相當，但存續期間更低，意味著利率敏感度相對低，因此面對利率走升的環境更具抵禦能力。標的選擇仍可留意存續期間較短債券，產業相對看好基礎工業、資本財與交通運輸相關。