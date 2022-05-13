4月初以來越南市場進入回調，成交量也受到壓抑，雖然散戶撤出，但觀察外資4月初以來出現強勁買盤進駐，至目前已達到5兆270億越南盾，外資大規模淨買入的回歸，提供股市重要支撐，也對市場產生積極影響，且代表外國投資者仍然對越南股市充滿信心。

日盛越南機會基金研究團隊表示，觀察越南股市基本面，越南全年強勢經濟成長預估沒有改變，包括世界銀行預估越南今年經濟成長6.5～7％，越南國會則保守估計可達6～6.5％的水準。4月多項經濟數據如工業產值、零售銷售、出口、銀行信貸等，皆維持復甦態勢，甫公布的第一季企業財報也顯示，近70％已公布的財報中，平均營收年增率為21.5％，平均淨利年增幅度更達34.8％，多數產業獲利強勁增長。

MIBG Research預估，2022年越南房地產、零售、出口、銀行等行業將有25～40％的增長，隨著胡志明指數預估本益比進一步回落至約12倍以下，為長期和價值投資提供絕佳投資機會。

日盛越南機會基金研究團隊表指出，根據Vina Capital報告分析，越南股市的長期投資評價面合理，目前本益比為遠低於過去5年的平均水平的14.5倍。隨著越南經濟從疫情中強勁復甦，預計今年GDP增長約6.5％，越南股市預計在今年可望實現20％平均利潤增長。對於目前股市修正後，以中長線投資價值而言，具有更多潛在投資機會。