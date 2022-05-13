北市府勞動局舉辦「畢業季線上就業博覽會」，邀集131家企業，提供7058個工作機會。（台北市政府提供／陳敬哲台北傳真）

即將迎來畢業季，許多剛步入社會新鮮人第一關，就是求職問題，台北市政府勞動局，即是起開始展開線上「畢業季線上就業博覽會」，邀集131家企業，協調減少工作經驗限制，提供7058個工作機會，活動僅到6月15日。

北市府勞動局就服處長何洪丞表示，往年在畢業前夕，都會辦理實體就業博覽會，讓畢業生在求職當下就能有面試機會，2021年與2022年因新冠疫情緣故，因此把活動在網路上舉行。

何洪丞強調，考慮到畢業生多數沒有社會經歷，因此協調參加業者能將工作經驗限制放寬，讓無經驗者也能有機會參加面試。

何洪丞說明，根據勞動部統計，台北市在2021年畢業大學生，約23301人會投入職場，當年6月舉辦的線上畢業博覽會，有94間企業參加，有2332名求職者報名參加，在台灣就業方式多元環境下，效果相當不錯。

北市勞動局長陳信瑜表示，本次線上畢業季線上就業博覽會，最高待遇6萬元以上，共有334個工作機會，包含台灣順豐速運開出10萬元高薪，SUKIYA、HAMASUSHI的正職人員，也開出7.8萬元薪資。

何洪丞補充，雖然服務業在新冠疫情衝擊下，多數受到不小影響，但許多企業力拼轉型，在畢業季線上就業博覽會釋出最多職缺，另外，計時制工作也有，多數是住宿餐飲業，最高薪資開出一小時260元，高出基本工資非常多。