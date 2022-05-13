在烏克蘭中斷了一條天然氣輸送管道一天後，俄羅斯政府開始制裁俄羅斯天然氣工業(Gazprom)的歐洲子公司。要求歐洲尋找替代天然氣供應的壓力，也隨之加大。

天然氣價格飆升，歐洲主要基準的天然氣價格上漲12%；歐洲對俄羅斯的高度依賴，歐洲天然氣供應日益面臨威脅，讓買家感到不安。

俄羅斯在上個月已經切斷了對保加利亞和波蘭的天然氣供應。歐洲各國正競相趕在冬天之前，填補日益減少的天然氣儲備。

俄羅斯周三晚間對Gazprom在歐洲的分支公司實施制裁，包括Gazprom德國，該公司是一家負責能源貿易、儲存和輸送的公司。

俄羅斯還對亞馬爾(Yamal)管道波蘭段的業主實施制裁，該管線將俄羅斯天然氣運往歐洲。

克里姆林宮發言人Dmitry Peskov說，俄羅斯不能與受影響的公司建立關係，它們也不能參與俄羅斯的天然氣供應。

俄羅斯政府網站上列出的受影響實體，大多位於那些因為俄羅斯入侵烏克蘭而對其實施制裁的國家，其中大多數是歐盟成員國。

俄羅斯在歐洲的最大客戶德國表示，由於制裁，Gazprom德國的一些子公司沒有得到任何天然氣供應。

作為歐洲基準的荷蘭天然氣價格漲幅一度高達20%，周四最後收漲12%。該基準指數在過去一年大幅飆升，增加了家庭和企業的負擔。

儘管德國的天然氣儲量已佔滿約40%，但就目前而言，此一儲量仍較低，需要增加庫存以備冬季所需。