在立法院長游錫堃敲槌後，立法院13日院會三讀通過「後備軍人召集優待條例草案」，明定民眾接受教召，並完成訓練達5次者，自第5次起每次完成訓練將發放召集獎金。（姚志平攝）

立法院13日院會三讀通過「後備軍人召集優待條例草案」，明定民眾接受教召，並完成訓練達5次者，自第5次起每次完成訓練將發放召集獎金，立委鄭天財（左起）、林為洲、溫玉霞、李德維拿著標語在議場內合影留念。（姚志平攝）

用行動取代嘴砲！立法院今三讀通過《後備軍人召集優待條例》，其中朝野通過一項附帶決議，明訂國防部公布下一年度接受教召後備軍人後，「未列入下一年度應召的後備軍人，得志願接受教育召集」，預計2023年度起開始實施。

俄羅斯對烏克蘭開戰後，民進黨副秘書長林飛帆一度公開呼籲「現在應該是強化團結的時刻」。如今，隨著《後備軍人召集優待條例》三讀通過後，也宣告覺青報效國家、強化團結的時刻真的來了。

隨著教召日愈頻繁，立法院今三讀通過《後備軍人召集優待條例》，未來完成教召滿5次的後備軍人，得自第5次起，每次完成訓練後由部隊發給召集獎金；而教召解除日起1年內，至軍醫院就醫得享免掛號費優惠。

且為提升後備軍人參與教召的福利，除了到軍醫院就醫免掛號費，未來也可憑解除召集證明書，至國軍福利站購物及國軍英雄館自費住宿。

不僅如此，為滿足部分熱愛當兵、有志充實軍力、強化自我戰技的民眾，有更多機會實踐夢想，立法院今三讀通過《後備軍人召集優待條例》時，也一併通過附帶決議，明訂每年度國防部公布下一年度接受教育召集的後備軍人後，「未列入下一年度應召的後備軍人，得志願接受教育召集。」

該附帶決議指出，國防部應將「志願教育召集機制」明確納入「後備軍人召集優待條例」的子法，並於2022年完成立法程序，2023年度起開始實施。

此外，為體恤部分獨自承擔家計者，避免因接受教召而影響家庭生計，因此，此次修法也通過另項附帶決議，明訂為保障「無一定雇主」的負家庭生計主要責任者、自營作業者、領日時薪者及農漁民，若因接受教召而影響權益，由國防部新增納入適用免召對象。