侯友宜也對專線工作人員致上感謝之意。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜今（13）日前往校園防疫專案辦公室視察運作情形，辦公室增設12條專人服務電話專線，支援高中以下學校及幼兒園解決校園防疫問題，全力提供諮詢與服務。新北市教育局表示，辦公室由12位23期候用校長組成團隊，推出12條校園防疫專線。經過教育訓練及團體共學，用專人解決學校防疫問題，例如造冊通報、聯繫衛政單位、核定快篩試劑、解釋政策QA及提供建議作法等。

侯友宜今天前往視察運作情形，除表達對全市校園萬名防疫工作人員感謝，也致贈喉糖及點心慰勞夥伴辛勞付出。至於教育部長潘文忠昨天說快篩試劑是學校的戰備存糧不能普發，侯友宜則是回應，新北市海嘯已經來了，快篩試劑對於守護學童的健康是非常重要的，希望中央能夠快速補足，給予充分的資源。

侯友宜表示，新北市有1464所學校及幼兒園，校數及學生數皆為全國最多，所以教育局在4月27日成立校園防疫專案辦公室，透過12條專線，從成立以來電話服務量已超過1萬，特別是核發快篩試劑也超過35萬劑，所以中央應該看到新北市使用快篩試劑的量，在現階段提供更多的快篩試劑支援學校，讓學校有充分的資源進行防疫。

至於台北市長柯文哲說，快篩陽就給藥，不然會死很多人，侯友宜則認為，應該是快篩陽還要經過醫師診斷，如果需要給藥就要立即給藥，因為時間越縮短救治的能力會更好，爭取寶貴的黃金時間，才能夠真正解決問題。