法務部13日公布新任檢察長及檢察高層異動名單，自是幾家歡樂幾家愁，法務部長蔡清祥表示，這次新派任檢察長名單，他是秉持著公正、公開、透明、無私做通盤考量，同時兼顧老中青世代、地域及單位間的平衡，此外心態上的年輕化也非常重要。

在用人原則上，蔡清祥表示，一定要對業務熟悉、具備溝通、協調及領導能力，且能以身作則，並考量過去歷練、表現、風評、長官評價、處事能力等各種因素綜合考量。

蔡清祥也提到，這次檢查長初派名單中，兼顧老中青三代，例如有高檢署、二審、部內的人才。中生代的部分，心態上也要年輕化，他特別鼓勵創新、願意接受新的觀念等。新生代方面，他提到辦案只是基本條件，要經歷過行政、學術等各項歷練，最終才回歸到辦案，畢竟好好辦案才是檢察官的核心跟本質。

蔡清祥指出，不需要認為什麼樣的調派就沒機會，就像卸任總長江惠民及現任總長邢泰釗當初初派檢察長就在本島，一路累積經驗後做到總長，這次也有二審回任一審，再直接派檢察長的例子。

至於女性首長任用方面，蔡清祥說，不會因性別、級別而影響到他的選用原則，沒有刻意選用女性與否，自己曾在2019年時一次以過半數派任4名女性檢察長，不要只看初派的女性比例，而是要以宏觀的重要位置來考量，沒有刻意考慮派不派女性首長。