消息人士透露，韓國汽車龍頭現代汽車（Hyundai Motor）料趁下周美國總統拜登訪韓時，宣布斥資逾70億美元在美國喬治亞州蓋電動車廠計畫，預計在當地創造8,500個就業機會。

拜登20日啟程展開上任來首次亞洲行，第一站即造訪韓國。匿名消息人士指出，白宮與現代已討論過此投資設廠計畫，可能選在拜登5月20-21日訪問首爾期間做正式宣布。

據熟悉喬治亞州和現代投資談判的內情人士透露，現代的電動車新廠廠址在喬治亞州埃拉貝爾（Ellabell）附近，佔地2,200英畝，預定聘雇8,500名員工。

內情人士說，現代為此設廠計畫擬斥資超過70億美元，同廠區也將生產部分汽油引擎車，訂5月20日在喬治亞州宣布。這也是繼美國電動車新創公司Rivian Automotive去年12月宣布要在亞特蘭大東部蓋電動卡車廠後，不到1年內的第2件喬治亞州大型電動車廠投資案。